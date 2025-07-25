Все має бути гаразд. Для цього потрібний аудит

Навіщо проводиться внутрішній аудит системи управління охороною праці організації? Вся документація на підприємстві має бути перевірена на відповідність законодавству, а також – нормативним актам у сфері аудиту з охорони праці – приклад виконаних робіт вам може надати наша організація у вигляді структури послідовної розробки питання. Існуючі відхилення та порушення виявляються з головною метою: виявити доступні та ефективні рішення, щоб за їх допомогою можна було уникнути ймовірних ризиків, а ще – штрафних санкцій з боку органів інспекції. Також нікому не потрібні нещасні випадки на виробництві, а отже – потрібно запобігти їх виникненню.

З чого потрібно починати?

Перш ніж приступати до процедури аудиту та контролю охорони праці, фахівці ретельно вивчають клієнтський бізнес, до дрібниць. Важливою є специфіка підприємницької діяльності. Завдання вирішуються комплексно – та індивідуальним шляхом. Відбувається орієнтація максимально якісний результат.

Коли потрібно проводити процедуру? Завжди. Це обов’язкова умова нового законодавства. Особливо назріває необхідність у цьому, якщо:

• Незабаром має відбутися перевірка аудиту системи управління охороною праці – ця процедура здійснюється інспекцією, і навіює жах на керівників фірм. Щоб не перейматися виявленням відхилень від норми, – потрібно усунути недоліки до того, як вам на них вкажуть державні органи.

• Якщо стався нещасний випадок, слід визначити винного, і зробити так, щоб надалі подібні ситуації не повторювалися. Для цього потрібен аудит з охорони праці та промислової безпеки.

• При зміні інженера з ВІД або керівника також повинна бути проведена відповідна процедура.

• Відповідно до Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний щорічно проводити внутрішній аудит охорони праці на підприємстві.

Які вигоди ви отримаєте у співпраці з нами?

При зверненні до організації, які проводять аудит з охорони праці, віддайте перевагу саме нашій фірмі! Висока швидкість та адекватні ціни – наші незаперечні переваги! Чим добре працювати з нами?

• Ми пропонуємо послуги аутсорсингу за програмою аудиту з охорони праці.

• Враховується специфіка бізнесу.

• Знижуються витрати, оскільки утримувати спеціаліста у штаті – дорожче, ніж наймати професіоналів збоку.

• Ви знижуєте власні ризики, тому що юридично відповідальним за помилки під час проведення експертизи та аудиту з охорони праці залишається лише підрядник.

• Зменшення залежності. Для вас не важливі обставини – наші фахівці взаємозамінні, коли відпочивають чи хворіють.

Що робить наша компанія? Створює для працівників організації умови праці у стані безпеки, максимально дотримуючись бізнес-інтересу замовника.

• Готуються документи нормативного типу.

• Проводяться інструктажі та перевіряються знання.

• Контролюється якість виконання законодавчих вимог щодо ОП.

• Гарантується, що організація аудиту стану охорони праці співробітниками нашої фірми виключить порушення вимог і позбавить вас від штрафів та стягнень.

• Після того, як укладено договір на надання послуг з ОП, спеціаліст виконує комплексний аудит охорони праці та техніки безпеки на вашій фірмі.

• Наша фірма готова бути вам корисною в юридичному плані, коли інспекція буде проводити у вас перевірки.

Чому припускаються помилок?

У законодавстві України сьогодні є досить великий перелік правил і вимог щодо ОП, і досить часто ця обставина стає причиною того, що відповідальні співробітники на заводах просто не справляються з покладеною на них роботою, бо не встигають її фізично виконувати, а якщо й роблять роботу, то не вчасно. Трапляються ситуації, коли роботи з проведення внутрішнього аудиту з охорони праці стають зоною відповідальності керівника або співробітника інженерно-технічного відділу, хоча така зайнятість не включена до прямих обов’язків названих відповідальних осіб. Внаслідок того, що робота – непрофільна, спостерігається перевантаження співробітника, або він демонструє свою некомпетентність, відповідальні за ОТ наймані робітники здатні припускатися помилок або упускати важливі моменти:

• Складати інструкції для персоналу з ОП, але робити це некоректно.

• Неписьменно оформляти акти досліджень та перевірок, що проводяться в лабораторії.

• Не маючи достатньої кваліфікації, проводити з колективом інструктажі.

• Замовляти послуги зовнішнього аудиту з охорони праці у неперевірених постачальників або підрядників, які не мають акредитації.

Зробіть замовлення у нашій компанії, щоб не отримувати штрафи!

Що важливо розуміти: всі ризики приймає на себе підприємство та його керівництво, якщо не замовить аудит охорони праці, ціна якого змінюватиметься залежно від обсягу робіт, що проводяться. Адже ви не хочете бути оштрафованими, правда? Тоді замовляйте фахівців і вирішуйте разом з нами такі питання:

• Актуальні для вас цілі та завдання.

• Масштаби перевірки.

• Області, де саме відбуватиметься за програмою проведення аудиту з охорони праці.

• Кількість працівників та розміри організації.

Соціальна спрямованість

Для бізнесу одне з головних завдань – оптимальна організація безперебійного процесу його функціонування. Справжній керівник упевнений, що для успіху діяльності необхідно враховувати людський фактор. Турбота про життя та здоров’я співробітників виноситься на перший план. Слід зазначити, що ефективним є лише комплексний підхід, а окремі дії з аудиту документації з охорони праці не дають повноцінного ефекту.

Одне з реалізованих завдань – виявлення порушень чи проблем, здатних спричинити загрозу здоров’я чи життя співробітників, збій виробничого циклу. Також ви готуєтеся до перевірки органів контролю самостійно, щоб згодом пройти її без шкоди для виробництва та без фінансових витрат. Фахівці виїдуть на місце, щоб обстежити робочі місця та обладнання. Будуть дані рекомендації щодо усунення недоліків. Замовник послуги повинен буде наслідувати ці поради, щоб у його компанії абсолютно всі справи йшли добре!