Аудит охорони праці – ваша страховка від непередбачених ситуацій

Не всі знають, проте нещодавно у законодавстві відбулися зміни, згідно з якими аудит системи охорони праці став обов’язковим заходом для установ усіх форм та організацій. Та й крім цього, існують умови його негайного проведення згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праці»:

• Якщо відбувається декларування відповідності технічної та матеріальної бази фірми до вимог закону з питань охорони праці.

• Коли на підприємстві немає штатного співробітника, який би відповідав за довірену йому зону відповідальності.

• Якщо на заводі сталася аварія чи нещасний випадок.

• Коли на фірмі проводиться аудит системи управління охороною праці, із завданням недопущення у сьогоденні та майбутньому аварій та нещасних випадків.

• У разі очікування перевірки з боку державних органів контролю.

Завдання роботодавця – створення робочому місці у кожному структурному підрозділі таких умов праці, щоб вони відповідали нормативно-правовим актам, і забезпечували дотримання прав працівників у сфері охорони праці (надалі використовуватиметься скорочення – ОТ).

Недоліки законодавчої бази, виникнення та вирішення проблем

Слід зазначити, що аудит організації охорони праці в Україні врегульований не повністю. Різноманітне трактування допустиме щодо безлічі деталей. Головне – немає даних щодо того, як саме має здійснюватись проведення аудиту охорони праці, наскільки часто, до чиїх обов’язків входить добровільна перевірка. У зв’язку з цим виникають багато складнощів.

Наприклад, фахівець, на якого додатково поклали чужі обов’язки, належить до виконання завдань недбало. Людина незадоволена понаднормовим навантаженням, і робить все, щоб швидше її позбутися. І тут є лише один спосіб реалізації завдання: зробити роботу погано.

Можна, звичайно, почати звинувачувати співробітників. Але вони по-своєму мають рацію. Відповідати за аудит охорони праці на підприємстві має спеціально найнята для цього людина. Хоча сьогодні все більше набирає популярності аутсорсинг, у зв’язку з кількома його перевагами:

• Взаємозамінність працівників. Не буде такого, що центр аудиту та охорони праці, лідер у своїй галузі, перенесе роботу за термінами через хворобу або відпустку одного з найманих співробітників. Натомість працюватимуть інші фахівці, не менш компетентні, та більш зацікавлені в отриманні грошової винагороди за послуги. Крім того, фірма оплачуватиме послуги лише один раз, що суттєво економить бюджет.

• Відповідальність за проведення роботи повністю лягає на центр аудиту та охорони праці. Замовник лише наймає виконавця, обговорює план робіт та оплачує послуги. Усі претензії виставляють не до керівництва заводу, і таке звільнення від відповідальності – ще один плюс для підприємства. Якщо ж говорити про відповідальність фірми, притягнутої за схемою аутсорсингу, то для справжніх фахівців немає нездійсненних завдань, і вони завжди знайдуть делікатне рішення навіть для найскладніших питань.

• Штатному співробітнику не потрібно буде платити зарплату, якщо проблеми потребують вирішення лише на нерегулярній основі. Для співробітника не потрібно знімати офіс або облаштовувати робоче місце, що веде до суттєвої економії бюджету.

Що особливо важливо розуміти: залучені кадри при внутрішньому аудиті з охорони праці для роботодавця обходяться набагато вигідніше порівняно зі змістом штатного інженера. Додаткова економія здійснюється на таких послугах як підвищення кваліфікації та перенавчання штатних фахівців компанії. Аутсорсинг з аудиту документів охорони праці – вигідне рішення для бізнесу як з погляду оптимізації трудових ресурсів, так і з урахуванням мінімізації ризиків, пов’язаних зі штрафними санкціями. На практиці, аудит з охорони праці вартість має відповідну матеріальним та розумовим витратам працівників організації. Конкретна цінова політика встановлюється залежно від переліку заходів, запланованих для проведення при аудиті охорони праці та безпеки. Зауважимо: наша фірма не займається бухгалтерським та фінансовим аудитом, бо це вже зовсім інша історія.

План дій, яким він може бути?

Якщо ви вирішили провести аудит з охорони праці, то маєте оцінити, наскільки умови виконання завдань на фірмі відповідають вимогам Закону України «Про охорону праці» та відповідних актів, які виступають як додаткове регулювання діяльності. Комплексна та незалежна процедура передбачає розбиття роботи на кілька етапів:

1. Формуються цілі, методи та програми перевірки системи внутрішнього аудиту управління охороною праці.

2. Аналіз документації – але з усієї, лише в частині ОТ. Здійснюється ознайомлення із наказами, інструкціями, положеннями, процедурами. Ведеться робота із зовнішньою документацією – зокрема, це дозволи на роботи, виконання яких пов’язане із підвищеною небезпекою; наявність у співробітників посвідчень про те, що вони пройшли спеціальне навчання з аудиту з охорони праці, медогляди, атестацію робочих місць.

3. Далі стосується стану устаткування на заводі: в якому технічному стані знаходиться територія, механізми, машини, наскільки все це безпечно в комплексі. Чи проводились і як давно – огляди, огляди, перевірки.

4. Аудит – перевірка охорони праці робочих місцях. Перевіряється, наскільки добре співробітники компанії дотримуються правил, чи є у них засоби індивідуального захисту, наскільки добре обладнані робочі місця. Перевіряється кваліфікація персоналу та управлінців. Керівники повинні мати достатні знання та навички, щоб грамотно керувати ризиками через доступні для управлінців інструменти, усвідомлювати свою міру відповідальності та структуру процедур з ОП, обов’язкових до проведення.

Після виконаних завдань внаслідок аудиту в галузі охорони праці складається звіт. У ньому міститься оцінка перевірки, і поради щодо того, як саме слід усувати недоліки. Вони складаються з комплексу ефективних і доступних заходів, з їх вектором на ліквідацію відхилень від норми з аудиту вимог охорони праці, що спостерігаються, та оцінку ризиків по кожному окремо виявленому порушенню. Звіт структурою має бути зрозумілим і простим. Виклад походить до приватного – від загального. Написані коментарі викладаються доступною мовою. Дані фахівцями рекомендації з аудиту з охорони праці у звіті можна зрозуміти та реалізувати на практиці без того, щоб вдруге залучати аудиторів – окремо або як замовлення послуги у компанії.

