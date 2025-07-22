Пожежа не питає, готовий ти чи ні. Чому пожежна безпека — справа кожного

Всі бачили пожежі по телевізору. Хтось стикався з цим наживо. Але найстрашніше — коли трагедія стається там, де її легко можна було уникнути. І найчастіше це не «погана проводка» чи «спалахнуло раптово». Це чиясь помилка, чиясь безвідповідальність, чиясь «авось пронесе».

Вогонь не дає часу на виправлення.

Якщо загорілося — діяти треба за секунди. Пожежа не чекає, поки хтось згадає, де вогнегасник. Тому все має бути підготовлено заздалегідь: план евакуації, справні засоби гасіння, навчений персонал.

Невеличке порушення — великий ризик.

Забитий евакуаційний вихід, зарядка в розетці на ніч, несправна проводка — дрібниці, які часто ігнорують. Але саме з таких дрібниць починаються трагедії. І тут не врятують ані документи, ані звіти — тільки здоровий глузд і дії наперед.

Навчання — не для перевірки, а для виживання.

Коли в будівлі задимлення — ніхто не читає інструкції. Кожен діє на автоматі. І якщо цього автомату нема — все губиться. Саме тому тренування, інструктажі, і навіть банальні «пожежні тривоги» — не дурниця, а реальна підготовка.

Вогнегасник — твій перший шанс.

Багато хто навіть не знає, як ним користуватись. Стоїть він собі на стіні — і нікого не чіпає. А коли вже горить — починається паніка. Навчитись користуватись вогнегасником — це дві хвилини часу, які можуть врятувати життя.

Спільна відповідальність.

Пожежна безпека — не лише робота пожежників. Це завдання кожного: працівника, майстра, керівника, охорони. Кожен повинен розуміти: його дії або недбалість можуть вплинути на всіх.