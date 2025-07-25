Перелік випробувань та вимірювань, що виробляються електровимірювальною лабораторією Центру:

1. Перевірка стану елементів заземлювальних пристроїв електроустановок

2. Перевірка наявності ланцюга та виміри опорів між заземлювачами та заземлюваними провідниками, заземлюваним обладнанням (елементами) та заземлювальними провідниками

3. Вимірювання питомого опору землі

4. Вимірювання опору заземлювальних пристроїв всіх типів

5. Вимір опору петлі “фаза-нуль” в установках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю

6. Вимірювання опору ізоляції кабелів, обмоток електродвигунів, апаратів, вторинних ланцюгів та електропроводок, електроустаткування напругою до 1 кВ

7. Перевірка спрацьовування захисту при системі живлення із заземленою ізольованою нейтраллю

8. Перевірка та випробування настановних автоматів живильних ліній та ПЗВ

9. Перевірка спрацьовування захисту, виконаного плавкими вставками в електроустановках до 1 кВ, калібрування плавких вставок

10. Перевірка автоматичних вимикачів в електричних мережах напругою до 1 кВ на спрацьовування струмом

11. Вимірювання перехідних контактів та опорів обмоток електричних машин та трансформаторів

12. Вимір опору постійному струму обмоток силових трансформаторів та масляних вимикачів

13. Випробування підвищеною напругою кабельних ліній та електроустаткування напругою до 1 кВ

14. Випробування та вимірювання характеристик трансформаторів напруг та трансформаторів струму напругою до 1 кВ

15. Перевірка пристроїв релейного захисту, автоматики та телемеханіки

16. Перевірка схем аварійного освітлення

17. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювального пристрою

18. Перевірка схем блискавкозахисту

19. Перевірка та випробування блоків живлення